21日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比485ポイント安の2万9430ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9754.47ポイントに対しては324.47ポイント安。 株探ニュース