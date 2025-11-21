中国メディアの紅餐網は20日、中国政府が日本産水産物の輸入停止を発表したことによる、同国内の日本料理店への影響について報じた。高市早苗首相の台湾有事に関する発言に中国が反発を強める中、中国側は19日に日本産水産物の輸入を再び停止すると日本側に通達した。記事は、「輸入解禁後の日本産ホタテが中国に到着してから半月もたたないうちの措置だが、中国の日本料理市場への影響は限定的とみられている」と指摘。「実際、今