ビッグマンが跳満一撃のリードを守った。11月20日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合にセガサミーフェニックスからは竹内元太（最高位戦）が登板。個人連勝を飾った。【映像】元太、二階堂から跳満一撃でトップ目へ当試合は起家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）、竹内、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びでスタート。東1局は下石に二階堂が8000点を放銃。東2局では堀