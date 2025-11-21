元ファイターズガールで現在は北海道のダンスボーカルグループ「ａｍｂｉｔｉｏｕｓ」で活動する大西真帆が２０日、自身のＸで結婚することを発表した。大西は直筆メッセージを掲載。「本日はみなさんに、大切なご報告があります」と切り出し、「この度私、大西真帆は結婚いたしました。ａｍｂｉｔｉｏｕｓというお仕事をしている中で、結婚という選択は、簡単なものではありませんでした。活動との両立はすごく悩んだし、私自