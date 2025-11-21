◇米男子ゴルフツアーRSMクラシック第1日（2025年11月20日米ジョージア州シーアイランドGCシーサイドC＝7005ヤード、パー70、プランテーションC＝7060ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）と星野陸也（29＝興和）はシーサイドCを68で回り、88位だった。プランテーションCだった大西魁斗（27＝ZOZO）は71で104位、久常涼（23＝SBSホールディングス）は72で125位。10アンダーのデ