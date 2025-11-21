世界的人気ゲーム「スーパーマリオ」シリーズを原作とした最新アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026年4月24日公開）のムビチケ前売り券（カード・オンライン）の発売日が発表された。【画像】ムビチケ前売券第1弾特典デザイン2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を突破した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。本作は、前作に