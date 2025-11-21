ジャパンモビリティショー2025に出展された「GSX-8T」と「GSX-8TT」（筆者撮影）【写真を見る】スズキの新型ネオクラシック｢GSX-8T/GSX-8TT｣の細部と、ライバル車のカワサキ「Z900RS」とホンダ「CB1000F」を比較（58枚）ここ数年、世界的に高い人気を誇るバイクスタイルのひとつが、レトロな雰囲気と最新の装備を併せ持つ「ネオクラシック」。とくに近年は、昭和の時代に一世を風靡した名車をオマージュしたモデルも多く、昔からの