23日、京都競馬場では第42回マイルCSが開催される。今年は英国馬ドックランズを含む6頭のG1勝ち馬が集結。淀の芝1600ｍを舞台にハイレベルな戦いが展開されそうだ。近年まれに見る豪華メンバーが集結した秋のマイル王決定戦だが、ジャンタルマンタル・アスコリピチェーノ・ソウルラッシュの3頭が“3強ムード”を漂わせている。実績的にもやや抜けた一流マイラーたちではあるが、あっさり人気通りで決まるかというと疑問符もつ