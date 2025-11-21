株式会社ワニブックスは、2023年11月にモーニング娘。を卒業した譜久村聖の、モーニング娘。としてのラスト写真集『LAST SCENE』を、11月29日より電子書籍で配信スタートする。【関連】譜久村聖、ブラックのランジェリー姿で美ボディ全開！20代ラスト写真集を10月30日に2冊同時発売『LAST SCENE』では、モーニング娘。としてラストを飾るにふさわしい三大ロケを敢行。デビュー以来何度も訪れた「ハワイ」では、譜久村の“今”を、