受験の過去問集を思い浮かべてほしい。すべての過去問が白黒で文字が小さく、「いかにもむずかしそう」に見える作りをしている。そんな中、「フルカラーでイラスト満載。三角形の面積の公式からはじめて超難関中学の算数問題を対話形式で解説する」という前代未聞の学習参考書『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』が発売された。算数の本でありながら「AIにはできないこと」を裏テーマに作られたこの本の