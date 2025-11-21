◇米女子ゴルフツアーCMEツアー選手権第1日（2025年11月20日米フロリダ州ティブロンGC＝6734ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）が6バーディー、1ボギーの67をマークし、3位と好発進した。首位とは3打差。68の岩井千怜（23＝Honda）は7位、69の勝みなみ（27＝明治安田）と竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は16位につけた。山下美夢有（24＝花王）は70で32位、古江彩佳（2