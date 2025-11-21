全国消費者物価指数の推移総務省が21日発表した10月の全国消費者物価指数（2020年＝100、生鮮食品を除く）は、前年同月比3.0％上昇の112.1だった。伸び率は9月の2.9％から0.1ポイント増え、2カ月連続で拡大した。3％台となるのは7月以来。長引く物価の高騰が家計を圧迫している。生鮮食品を除く食料は7.2％上昇した。9月の伸びからは鈍化したが、10月は価格を改定する動きが相次ぎ、幅広い食料品が値上がりした。政府は物価高