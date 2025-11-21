〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第40話が21日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、スキップをマスターしようと、錦織（吉沢亮）はこっそり練習中。しかし、生徒の小谷（下川恭平）、正木（日高由起刀）、弟の丈（杉田雷麟）、そしてヘブン（トミー・バストウ）にバレてしまう。ひょんなことから、スキップの発祥はヘブンが生まれた