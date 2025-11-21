激励集まるフワちゃん―その舞台裏芸能界に復帰を目指す2人のタレントがいる。SNSでの暴言騒動ですべての仕事を失ったフワちゃんと、強制性交事件で実刑判決を受けた俳優の新井浩文だ。昨年から今年にかけて相次ぐ「芸能界復帰ラッシュ」の中、両者の復帰劇には明暗がくっきりと分かれた。昨年8月、お笑い芸人のやす子がSNSに投稿した「やす子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝でーす」という言葉に対し、「おまえは偉