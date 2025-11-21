グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」の人気PDRNシリーズが、@cosmeベストコスメアワード2025で合計6冠を達成♡『PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム』は美容液部門第2位、価格別部門第1位を獲得し、韓国ブランド最高位に。『PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク』も複数部門でランクイン。うるおいとツヤを与えるPDRNシリーズで、肌の水光感を叶えましょう♪ 美容液で叶える♡水光肌