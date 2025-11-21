総務省が発表した10月の全国消費者物価指数は価格変動の大きい生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月より3.0%上昇しました。2021年9月から50か月連続の物価上昇となっています。上昇率は2.9%だった9月から拡大し、食料の値上げなどをうけ3%台の高い伸び率となっています。特に、値上がりが止まらないコメ類は40.2%上昇したほか、▼コーヒー豆が53.4%、▼チョコレートが36.9%、▼鶏卵が13.6%、▼鶏肉が9.0%と大幅に上昇しました。通信