21日午前8時36分ごろ、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮古島北西沖で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、沖縄県の宮古島市と石垣市です。【各地の震度詳細】■震度2□沖縄県宮古島市石垣市■震度1□沖縄県多良間村竹富町気象庁の