お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは11月20日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんのプライベートショットを公開し、ファンからは絶賛の声が寄せられています。【写真】庄司智春、“美しかった”ミキティを撮影「本当宇宙1仲の良いファミリー」庄司さんは「先日長女と3人でランチ2人が楽しそうに話して笑って美しかったから写真を撮る」とつづり、5枚の写真を投稿しています。1〜2枚目の写真には、子どもと