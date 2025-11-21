ロッテの澤田圭佑は、フォーク・スプリットについて振り返る。澤田はロッテに入団した23年、「マエケンさんのYouTubeとバウアーのYouTubeでスプリットチェンジを調べて、YouTubeを見て投げるようになったんですよ」とスプリットチェンジを投げ始め、「僕はチェンジアップが得意なんですけど、フォークが苦手なんですよ。マエケンさんのYouTubeはめっちゃわかりやすい動画になっていて、僕が投げられるようになるくらい動画にな