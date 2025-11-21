右派系メディアのイベントに出席したバンス米副大統領＝20日/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）バンス米副大統領は20日、米経済の状況をめぐってトランプ政権の政策に懐疑的な見方が強まっていることを認めた。また、ゆくゆくは「好景気」になるとして国民に忍耐を求めた。右派系メディア「ブライトバート・ニュース」のイベントに出席したバンス氏は、「我々は多くの進歩を遂げたが、国民がそれを実感するにはもう少しかかる」と