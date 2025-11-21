都内屈指の一大ターミナル駅である新宿駅と東海道新幹線も乗り入れる小田原駅を結ぶ小田原線をはじめ、湘南エリアに向かう江ノ島線、多摩ニュータウンを走る多摩線、と3路線・計70駅を抱える小田急電鉄。沿線には新宿駅のほかにも代々木上原駅や町田駅など一日に数十万人が乗降する駅が複数並び、高校や大学の最寄りに位置する駅も多い。そんな便利な小田急3路線は、総延長120.5kmにわたるだけあって駅により家賃相場もさまざま。