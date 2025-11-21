東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値157.47高値157.89安値156.88 158.96ハイブレイク 158.42抵抗2 157.95抵抗1 157.41ピボット 156.94支持1 156.40支持2 155.93ローブレイク ユーロドル 終値1.1528高値1.1550安値1.1504 1.1597ハイブレイク 1.1573抵抗2 1.1551抵抗1 1.1527ピボット 1.1505支持1 1.1481支持2 1.1459ロ&#12