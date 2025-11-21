東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.56高値182.01安値180.97 183.10ハイブレイク 182.55抵抗2 182.06抵抗1 181.51ピボット 181.02支持1 180.47支持2 179.98ローブレイク ポンド円 終値205.87高値206.86安値204.81 208.93ハイブレイク 207.90抵抗2 206.88抵抗1 205.85ピボット 204.83支持1 203.80支持2 202.78ロ&#1254