東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6440高値0.6503安値0.6436 0.6550ハイブレイク 0.6527抵抗2 0.6483抵抗1 0.6460ピボット 0.6416支持1 0.6393支持2 0.6349ローブレイク キーウィドル 終値0.5584高値0.5639安値0.5583 0.5677ハイブレイク 0.5658抵抗2 0.5621抵抗1 0.5602ピボット 0.5565支持1 0.5546