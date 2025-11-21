クリーク･アンド･リバー社(C&R社)が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は、新作コミック『そんなことより猫が飼いたい〜乙女ゲームの世界に転生しました〜』1話〜5話の「ピッコマ」での独占配信をスタートした。伯爵令嬢エイミは第三王子の婚約者候補になったことで前世を思い出し、自分が乙女ゲームに転生したことを理解した……って、お母