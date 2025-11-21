バンダイは、『機動戦士ガンダム』より「動戦士ガンダム V作戦ビスケット(10個入)」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「動戦士ガンダム V作戦ビスケット(10個入)」(3,960円)『機動戦士ガンダム』に登場したメイン人物キャラクターがプリントされたビスケット(バター味)と精密なミニキットがセットになって登場