【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSで毎週金曜よるに放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。11月21日19時からの2時間スペシャルは、スタジオゲストに北川景子、紗栄子を迎え「立入禁止企画」「未成年の主張」の2本立てで届ける。 ■阿部亮平、ROLAND、佐藤大空が国家的プロジェクトの知られざる裏側をレポート 阿部亮平とROLANDが、一般人は踏み入ることができない立入禁止エリアへ潜入する人気企画の第6弾