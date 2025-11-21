米Googleは11月20日（現地時間）、画像生成AIモデル「Nano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）」を発表し、プレビュー版の提供を開始した。Nano Banana Proは、同社が18日にリリースした最新の大規模言語モデル「Gemini 3」を基盤とする画像生成モデルである。従来モデルと比較して、画質、テキストの再現性、編集の柔軟性が向上し、プロのクリエイターやデザイナーが求める「制御性」と「高画質」を備えたとしている。Gemini 3は、