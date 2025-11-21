製作会社ブラムハウスがホラーゲームを映画化した『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』の続編『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』より、“怖かわ”マスコットたちが暴れ回る最新予告と本ポスターが解禁された。【動画】新しい仲間が加わり、ヤバさレベルアップ！『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』予告本作は、世界的人気ゲームを映画化し、世界興収約3億ドルを記録した大ヒット作『ファイブ・