キャンペーンCM「NO MORE映画泥棒『ズートピア２』特別バージョン」が、本日11月21日より順次、全国の『ズートピア２』上映予定劇場（一部を除く）にて期間限定上映される。【写真】新キャラたちも！じっくり見ると気になることだらけな『ズートピア２』ポスター「NO MORE映画泥棒」は、映画館での盗撮・録音防止の啓発を目的に、日本全国の劇場で映画本編の直前に上映されているキャンペーンCM。劇場に足を運んだことのある