北朝鮮南東部・江原道淮陽で、金正恩朝鮮労働党総書記（中央）が出席し開かれた水力発電所の完工式＝20日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは21日、南東部・江原道淮陽で水力発電所の完工式が20日に開かれ金正恩朝鮮労働党総書記が出席したと報じた。金氏は、年明け以降にも開催が予想される5年に1度の党大会を前に完工したことを評価。建設者らが「不屈の意志」を示したと演説した。金氏は党大会開催を控える