ジョニー・デップの約30年ぶりとなる監督復帰作で、芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く映画『Modi：Three Days on the Wing of Madness（原題）』が、邦題を『モディリアーニ！』として、2026年1月16日より公開されることが決定。本国オリジナルポスターと日本語字幕付き予告が解禁されたほか、ジョニーが12月2日に行われるジャパンプレミアに出席するため、8年半ぶりに来日を果たすことが発表された。【動画