大型案件を受注するのに重要な要素は何か。法人営業一筋20年の杉本浩一さんは「組織といえど、その決定は非合理なことが多い。社長の決裁でさえ覆ることがある。重要な提案をする際は社内のキーパーソンを複数探し出しておく必要がある」という――。※本稿は、noteに発表した記事「営業一筋20年の私が考える『エンタープライズセールス』において大切なこと」を再編集したものです。■組織の決断は非合理なもの人間は非合理な存在