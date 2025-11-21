北朝鮮で個人事業を展開して「クンソン」（資金力のある事業家のこと）と呼ばれていた50代夫婦が、最近公開処刑されたと伝えられた。19日（現地時間）、英紙デイリー・メールなどによると、北朝鮮平壌（ピョンヤン）で個人事業を営んでいた夫婦が、事業がうまくいくと傲慢になり反共和国的になったという理由で最近処刑された。この夫婦は、電動自転車、オートバイ部品、一般の自転車を販売・修理・レンタルする事業で大きな成功を