1日6時間の睡眠時間では足りないのか。生命科学者で大阪大学栄誉教授の吉森保さんは「6時間の睡眠で足りる人は少数だ。脳の機能は明らかに低下するうえ、中長期の睡眠不足は寿命に直結する」という――。※本稿は、吉森保『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yurii Yarema※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yurii Yarema■人間は睡眠が不足すると老化が加速