英国歌手のルイス・キャパルディが、自身の等身大レゴをプレゼントされたという。ロンドンのコベントガーデンにあるレゴの特設会場「シャレ・オブ・プレイ」で新製品などに触れ、思い出に浸ったというルイスだが、その後、クリスマスプレゼントとして、同社から自身をモデルにした等身大のレゴを受け取ったようだ。 【写真】スゴイそしてデカイ！等身大レゴとルイス・キャパルディの“2ショット” 4万1000ピース