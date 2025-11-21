台湾の頼清徳総統が、自身のソーシャルメディア（SNS）に日本産海産物で作ったすしを食べる写真を公開した。最近、中国が高市早苗首相の台湾関連発言を問題視し、日本産水産物の輸入禁止措置を再開した中、間接的に日本への支持を示したものと解釈された。頼総統は20日、自身のフェイスブックに写真とともに「今日の昼食はすしと味噌汁」と書き込んだ。あわせて「鹿児島産ブリ」と「北海道産ホタテ」というハッシュタグも添えた。