韓国ドラマ「宮 -Love in Palace-」「会いたい」などで知られる女優のユン・ウネが、済州（チェジュ）島旅を終えて帰路に着く際、空港で思いがけない事態に直面した。 【写真】ヒョジョンと楽しげな2ショット 4日、YouTubeチャンネル「ユン・ウネのEUNHYELOGIN」に投稿された動画の中でユン・ウネが、ガールズグループ・OH MY GIRLのヒョジョンとの2泊3日の済州島旅行を終え、ソウルに戻るため済州空港に行く様