11月19日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、若槻千夏が出演。子供の幼稚園で感じた時代の変化について語った。【関連】若槻千夏、冷凍食品を使った弁当に対する息子の発言にほっこり「いい子に育った〜」番組では今回、“男性ならではのお悩み”についてトークする企画を放送。この中で、男性出演者らが、感動した映画でも泣きづらい、メイクをしていると親から注意されるといった悩みを打ち明けた。これを受けて、息子がい