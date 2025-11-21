交際中のカップルにとって、相手の誕生日は一大イベントです。たとえ感情表現が苦手だとしても、彼女が自分のために頑張ってくれる日くらいは、全力で感謝の気持ちを示したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼女をガッカリさせる誕生日プレゼントへのリアクション」をご紹介いたします。【１】「元カノにももらったよ」と、過去の話を持ち出す「元カノとカブるなんて最悪だし、せっ