◆新日本プロレス「ＷＯＲＬＤＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２５」（２０日、後楽園ホール）観衆１４９８人（札止め）新日本プロレスは２０日、後楽園ホールで「ＷＯＲＬＤＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２５」開幕戦を開催した。今年は全１６チームがＡＡ、Ｂの２ブロックに分かれ開催。各ブロックの上位２チームが決勝トーナメントに進出する。準決勝は１２・１０長崎大会（Ａブロック１位ｖｓＢブロック２位）と１２・１２薩