¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè40ÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥¹¥­¥Ã¥×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤è¤¦¤È¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¤³¤Ã¤½¤êÎý½¬Ãæ¡£¤·¤«¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¾®Ã«¡Ê²¼Àî¶³Ê¿¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡¢Äï¤Î¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥­¥Ã¥×¤ÎÈ¯¾Í¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ö