私はアリサ（25歳）。旦那のタカアキ（35歳）と結婚して、旦那の地元に引っ越してきました。旦那とは付き合って間もなく妊娠。しばらく体調不良でバタバタし、産前産後の里帰りもしていたため、引っ越してきてからはまだ数ヶ月です。最近はママ友ができたらいいなと思って、娘のアヤネ（6ヶ月）を連れて児童館の交流スペースへ出かけるようになりました。けれどなんだか避けられているような気がします。私の何が悪いのでしょうか