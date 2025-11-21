¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹½éÆü¡þ20Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³(°¦É²¸©)¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä³³¤Ã¤×¤Á¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥­¥ó¥°(MR)55 °Ì¡£¤³¤Î½ç°Ì¤òº£Âç²ñ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤ÏÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¥é¥ó¥¯¤¬1¤Ä¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¤¹¤ì¤ÐºÇ½ªQT¹Ô¤­¤¬·èÄê¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢±ÀÅ¥¤Îº¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¸åÆ£Ì¤Í­¤¬¡¢½éÆü¤ò¡Ö68¡×¤Î13°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°õ¾ÝÊÑ