◎全国の天気東北の日本海側や北陸は広く雨でしょう。雷を伴って、強く降る所もありそうです。北海道は次第に雪の範囲が広がり、ふぶく所があるでしょう。関東から西日本は広く晴れて小春日和となるでしょう。空気が乾燥しますので、肌や喉の乾燥対策をしておくとよさそうです。◎予想最高気温関東から西日本にかけては17℃くらい、西日本では20℃に達する所もありそうです。東京や名古屋、大阪、福岡は17℃で前日よりやや高く、過