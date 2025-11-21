【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は20日、ロシアの攻撃によるウクライナの民間人犠牲者の増加について協議する緊急会合を開いた。会合に参加したウクライナの代表は、米国から受け取った和平案について「交渉に臨む用意がある」とした上で、領土の割譲や軍の規模制限などは「レッドライン（越えてはならない一線）」だとして拒否する姿勢を表明した。会合で米国のウォルツ国連大使は、ロシアとウクライナの双方が壊滅的