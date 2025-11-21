第1ラウンド、5アンダーで3位と好発進の畑岡奈紗＝ティブロンGC（共同）【ネープルズ（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフの今季最終戦、CMEツアー選手権は20日、フロリダ州ネープルズのティブロンGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、畑岡奈紗が6バーディー、1ボギーの67をマークし、3位と好発進した。首位とは3打差。68の岩井千怜は7位、69の勝みなみと竹田麗央は16位につけた。山下美夢有は70で32位、古江彩佳と岩井明愛は72