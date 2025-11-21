2026年に開催されるサッカーワールドカップに、人口15万人の島国が出場を決めました。地元はお祭り騒ぎです。【映像】お祭り騒ぎ！喜びを爆発させる現地市民18日に行われたワールドカップ・北中米・カリブ海予選の最終戦で、カリブ海の島国キュラソーがジャマイカと引き分け、本大会出場を決めました。地元では出場が決まった瞬間、市民の喜びが爆発しました。キュラソーは人口約15万人のオランダ自治領の島国で、ワールド