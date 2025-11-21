「広島紅白戦、白組３−５紅組」（２０日、天福球場）広島の新井貴浩監督（４８）が２０日、宮崎県日南市の秋季キャンプに参加する若手選手を集め、オフの過ごし方を説いた。「ユニホームを脱いでから、いくらでも遊べる。ユニホームを着ている間は死ぬ気でまい進しなさい」とハッパを掛けた。キャンプに参加しているのは１９歳から２８歳の若手選手たち。ここまではユニホームを着て、そろって練習をしてきた。しかし、オフ