グラドルに憧れ「早く脱ぎたい！」総フォロワー40万人超えのグラビアアイドル・鎌田紘子ことカムチンは下北沢にあるバー【bar and merry.】の経営者、自身で考案したレトルトカレー【カムチンカレー】の販売を担う実業家としての顔も持つ。マルチに活躍するカムチンは雑誌「ピチレモン」の専属モデルとして世に出た。「地元・神奈川の街を歩いているところをスカウトされたんです。ファッション系のモデルが多い事務所で『ニコラ』